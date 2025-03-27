СМИ: Две стюардессы пострадали из-за падения металлического контейнера в Пулково

Две 24-летние бортпроводницы получили травмы из-за падения металлического контейнера в санкт-петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».

Отмечается, что виновником инцидента стал сотрудник компании по производству бортового питания. Мужчина заносил в хвостовую часть лайнера контейнер с медиасервером перед вылетом в Махачкалу. Контейнер воскользнул из его рук и упал на головы стюардесс.

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Одну из бортпроводниц госпитализировали с подозрением на перелом ключицы, у второй сотрудницы авиакомпании диагностированы ссадины головы и правой голени, ее также отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.

По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в московском аэропорту Шереметьево объявили тревогу из-за приземлившегося в воздушной гавани неисправного самолета. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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