СМИ: Две стюардессы пострадали из-за падения металлического контейнера в Пулково
Две 24-летние бортпроводницы получили травмы из-за падения металлического контейнера в санкт-петербургском аэропорту Пулково. Об этом сообщил Telegram-канал «Авиаторщина».
Отмечается, что виновником инцидента стал сотрудник компании по производству бортового питания. Мужчина заносил в хвостовую часть лайнера контейнер с медиасервером перед вылетом в Махачкалу. Контейнер воскользнул из его рук и упал на головы стюардесс.
Одну из бортпроводниц госпитализировали с подозрением на перелом ключицы, у второй сотрудницы авиакомпании диагностированы ссадины головы и правой голени, ее также отправили в больницу с подозрением на сотрясение мозга.
По факту произошедшего проводится проверка.
Ранее в московском аэропорту Шереметьево объявили тревогу из-за приземлившегося в воздушной гавани неисправного самолета. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru