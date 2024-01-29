Житель Краснодара устроил стрельбу из-за парковочного места

Против мужчины, открывшего стрельбу на парковке в Краснодаре, завели уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД.

41-летнему местному жителю грозит до семи лет лишения свободы. Причиной конфликта между мужчинами стало парковочное место около школы.