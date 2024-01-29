Житель Краснодара устроил стрельбу из-за парковочного места
Против мужчины, открывшего стрельбу на парковке в Краснодаре, завели уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД.
41-летнему местному жителю грозит до семи лет лишения свободы. Причиной конфликта между мужчинами стало парковочное место около школы.
Инцидент со стрельбой произошел 23 января. Подозреваемый использовал против оппонента перцовый баллончик, а на следующий день, вновь встретившись на парковке и отъехав на несколько кварталов, открыл стрельбу по его Land Cruiser.
Вины подозреваемый не признал, он находится под стражей.
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