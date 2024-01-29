Житель Краснодара устроил стрельбу из-за парковочного места

Против мужчины, открывшего стрельбу на парковке в Краснодаре, завели уголовное дело о хулиганстве. Об этом сообщили в пресс-службе краевого МВД.

41-летнему местному жителю грозит до семи лет лишения свободы. Причиной конфликта между мужчинами стало парковочное место около школы.

СМИ: Дети, попавшие в ДТП на Урале, выбивали окна автобуса ради спасения

Инцидент со стрельбой произошел 23 января. Подозреваемый использовал против оппонента перцовый баллончик, а на следующий день, вновь встретившись на парковке и отъехав на несколько кварталов, открыл стрельбу по его Land Cruiser.

Вины подозреваемый не признал, он находится под стражей.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СтрельбаПарковкаКраснодар

Горячие новости

Все новости

партнеры