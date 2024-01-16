СМИ: Два самолета столкнулись в аэропорту Хоккайдо в Японии
16 января 202415:55
Два самолета столкнулись в аэропорту Японии, сообщает NHK.
По данным местных СМИ, информация о пострадавших не поступала. Однако отмечается, что оба самолета были повреждены.
Сотрудники аэропорта Хоккайдо продолжают выяснять детали происшествия.
Ранее, 2 января, самолет японской авиакомпании JAL загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, напоминает «Радиоточка НСН». Борт выполнял внутренний рейс и прибыл из Саппоро. Авиакомпания подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа с горящего авиалайнера.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru