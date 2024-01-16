СМИ: Два самолета столкнулись в аэропорту Хоккайдо в Японии

По данным местных СМИ, информация о пострадавших не поступала. Однако отмечается, что оба самолета были повреждены.



Сотрудники аэропорта Хоккайдо продолжают выяснять детали происшествия.

Ранее, 2 января, самолет японской авиакомпании JAL загорелся при посадке в международном аэропорту Ханеда в Токио, напоминает «Радиоточка НСН». Борт выполнял внутренний рейс и прибыл из Саппоро. Авиакомпания подтвердила благополучную эвакуацию 367 пассажиров и членов экипажа с горящего авиалайнера.

