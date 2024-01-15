Самолет «Уральских авиалиний» дважды не смог улететь в Сочи из-за двигателя

Дефекты в двигателе дважды не позволили самолёту авиакомпании «Уральские авиалинии» вылететь из Екатеринбурга в Сочи, сообщает РИА Новости.

В аэропортах Москвы не вылетели вовремя 20 рейсов

В авиакомпании указали, что лайнер не смог совершить перелёт в воскресенье, затем его отстранили от полёта в понедельник. В итоге пассажиры отправились в Сочи на резервных самолётах.

«Имеют место замечания по топливной системе двигателя. По результатам расшифровок сегодня был выявлен дефект в той же системе, который проявился по-другому... неисправность находится в процессе устранения», - отметили в «Уральских авиалиниях».

В Уральской транспортной прокуратуре объявили о проведении по фактам проверки.

Ранее пассажирский самолет Airbus A-320 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на пшеничном поле под Новосибирском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости//Игорь Онучин
ТЕГИ:Отмена РейсаСамолётУральские Авиалинии

Горячие новости

Все новости

партнеры