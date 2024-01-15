Самолет «Уральских авиалиний» дважды не смог улететь в Сочи из-за двигателя

В авиакомпании указали, что лайнер не смог совершить перелёт в воскресенье, затем его отстранили от полёта в понедельник. В итоге пассажиры отправились в Сочи на резервных самолётах.

«Имеют место замечания по топливной системе двигателя. По результатам расшифровок сегодня был выявлен дефект в той же системе, который проявился по-другому... неисправность находится в процессе устранения», - отметили в «Уральских авиалиниях».

В Уральской транспортной прокуратуре объявили о проведении по фактам проверки.

Ранее пассажирский самолет Airbus A-320 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку на пшеничном поле под Новосибирском, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

