СМИ: Два пилота погибли при столкновении самолетов ВВС Италии под Римом

По их информации, столкновение произошло во время учебных полетов. Один из самолетов упал в поле в районе озера Сан-Джовани, а другой рухнул между жилыми домами.



Отмечается, что о пострадавших среди горожан пока неизвестно. Оба пилота погибли.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о падении в регионе самолета Минобороны России.

