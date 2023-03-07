СМИ: Два пилота погибли при столкновении самолетов ВВС Италии под Римом
7 марта 202315:53
Два учебных самолета итальянских военно-воздушных сил столкнулись под Римом, пишут местные СМИ.
По их информации, столкновение произошло во время учебных полетов. Один из самолетов упал в поле в районе озера Сан-Джовани, а другой рухнул между жилыми домами.
Отмечается, что о пострадавших среди горожан пока неизвестно. Оба пилота погибли.
Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о падении в регионе самолета Минобороны России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,4 млн+10 449 / сут.
Умерли
396 тыс.+42 / сут.
Выздоровели
21,7 млн+14 373 / сут.
- В Минобороны Польши уточнили информацию о прибытии Patriot на Украину
- Россия экспортировала уже 40 миллионов тонн зерна
- Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировали в Турции
- В Петербурге с 1 августа введут курортный сбор
- СМИ: взрыв произошёл в здании в Бангладеш
- СМИ: Два пилота погибли при столкновении самолетов ВВС Италии под Римом
- Американский профессор: Администрация Байдена боится многополярного мира
- Польша передаст Украине еще десять танков Leopard до конца недели
- ООН: ущерб Турции от землетрясений может превысить 100 млрд долларов
- Пригожин заявил, что не может комментировать слова Шойгу
7 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru