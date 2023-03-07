СМИ: Два пилота погибли при столкновении самолетов ВВС Италии под Римом

Два учебных самолета итальянских военно-воздушных сил столкнулись под Римом, пишут местные СМИ.

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По их информации, столкновение произошло во время учебных полетов. Один из самолетов упал в поле в районе озера Сан-Джовани, а другой рухнул между жилыми домами.

Отмечается, что о пострадавших среди горожан пока неизвестно. Оба пилота погибли.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о падении в регионе самолета Минобороны России.

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ФОТО: скрин / видео из соцсетей
ТЕГИ:ЖертвыКрушение СамолетаИталия
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