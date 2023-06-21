СМИ: Два дрона упали в районе воинской части в Подмосковье
21 июня 202307:44
Два беспилотника упали в Московской области. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источник.
По данным издания, дроны рухнули в районе воинской части 23623 в поселке Калининец. Отмечается, что здесь дислоцирован 15-й мотострелковый полк Таманской дивизии.
Как сообщает Telegram-канал Mash, местные жители услышали два взрыва около 05:30. Беспилотники, по предварительной информации, сбили средствами радиоэлектронной борьбы.
Ранее СМИ сообщили о падении БПЛА в районе деревни Лукино в Новой Москве, напоминает Ura.ru.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru