СМИ: Два дрона упали в районе воинской части в Подмосковье

Два беспилотника упали в Московской области. Об этом сообщают Известия со ссылкой на источник.

СМИ: В Новой Москве упал беспилотник

По данным издания, дроны рухнули в районе воинской части 23623 в поселке Калининец. Отмечается, что здесь дислоцирован 15-й мотострелковый полк Таманской дивизии.

Как сообщает Telegram-канал Mash, местные жители услышали два взрыва около 05:30. Беспилотники, по предварительной информации, сбили средствами радиоэлектронной борьбы.

Ранее СМИ сообщили о падении БПЛА в районе деревни Лукино в Новой Москве, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:Московская ОбластьБеспилотники

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