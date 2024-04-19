СМИ: Два человека скончались после заражения зомби-вирусом в США
Два человека были госпитализированы в США после того, как поели мясо диких олений, сообщает NEWS.ru.
Врачи диагностировали у них заражение вирусом CWD, при котором инфицированные чувствуют изнуряющую усталость. Животных же он превращает в подобие зомби.
Несмотря на усилия специалистов-вирусологов двух мужчин спасти не удалось. Они скончались ровно через месяц после заражения. Незадолго до смерти у них наблюдались повышенная агрессивность, сильные судороги и признаки слабоумия.
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков, предупредил, что если к этому новому «зомби-вирусу» станут восприимчивы и другие животные, птицы, то за счёт естественной миграции он может стать эпидемией мирового масштаба для человечества.
Ранее специалисты провели проверку на зомбо-вирус волка, напавшего на россиянку, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru