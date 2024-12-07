СМИ: Два человека пострадали после хлопка в салоне сотовой связи в Москве
Два человека получили ожоги после хлопка в салоне сотовой связи в Москве, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Известно, что инцидент произошел в торговом центре «Вавилон». По данным Telegram-канала 112, в магазине взорвался смартфон.
По данным МЧС России, огнеборцы локализовали возникший пожар на первом этаже здания на проезде Дежнева, его площадь составляла пять квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуируют людей.
Ранее в подмосковном Подольске возбудили уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей в результате пожара, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В ДТП с участием двух трамваев в Перми пострадали 19 человек
- СМИ: Два человека пострадали после хлопка в салоне сотовой связи в Москве
- Лавров заявил, что Россия помогает армии Сирии
- Россиян начали обманывать с помощью медицинских полисов
- Умер продюсер «Полицейской академии» Пол Маслански
- Парламент Южной Кореи не набрал нужное число голосов для импичмента президенту
- В Московском зоопарке рассказали, как обжились в КНДР подаренные Путиным животные
- Саратовских чиновников пообещали уволить за новогодние корпоративы во время СВО
- В Орловской области студентки получат по 100 тысяч рублей при беременности
- В Россию снова начали ввозить мандарины из Абхазии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru