СМИ: Два человека пострадали после хлопка в салоне сотовой связи в Москве

Два человека получили ожоги после хлопка в салоне сотовой связи в Москве, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.

В Москве один человек погиб при пожаре в автобусе

Известно, что инцидент произошел в торговом центре «Вавилон». По данным Telegram-канала 112, в магазине взорвался смартфон.

По данным МЧС России, огнеборцы локализовали возникший пожар на первом этаже здания на проезде Дежнева, его площадь составляла пять квадратных метров. Сотрудники МЧС эвакуируют людей.

Ранее в подмосковном Подольске возбудили уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей в результате пожара, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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