Два человека погибли при крушении Ан-2 на Кубани

Ранее региональное ГУМЧС сообщило о падении самолета при посадке на территории Новокубанского района. По предварительным данным, воздушное судно разбилось, задев линии электропередач близ станицы Прочноокопской.

В результате крушения от полученных травм погибли пилот и пассажир 1951 года рождения. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью три статьи 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — отметили в СК.

Кроме того, Южная транспортная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.

