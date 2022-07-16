Два человека погибли при крушении Ан-2 на Кубани
Два человека погибли при крушении самолета Ан-2 в Краснодарском крае, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.
Ранее региональное ГУМЧС сообщило о падении самолета при посадке на территории Новокубанского района. По предварительным данным, воздушное судно разбилось, задев линии электропередач близ станицы Прочноокопской.
В результате крушения от полученных травм погибли пилот и пассажир 1951 года рождения. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью три статьи 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — отметили в СК.
Кроме того, Южная транспортная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.
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