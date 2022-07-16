Два человека погибли при крушении Ан-2 на Кубани

Два человека погибли при крушении самолета Ан-2 в Краснодарском крае, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ.

Один человек выжил при крушении самолета Ан-2 в Якутии

Ранее региональное ГУМЧС сообщило о падении самолета при посадке на территории Новокубанского района. По предварительным данным, воздушное судно разбилось, задев линии электропередач близ станицы Прочноокопской.

В результате крушения от полученных травм погибли пилот и пассажир 1951 года рождения. Следователи устанавливают обстоятельства инцидента.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью три статьи 263 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта), — отметили в СК.

Кроме того, Южная транспортная прокуратура начала проверку на предмет соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ПогибшиеКрушение СамолетаКраснодарский Край
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры