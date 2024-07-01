Санкт-Петербург накрыл мощный ураган
1 июля 202419:44
Мощный ураган с проливным дождем обрушился на несколько районов Санкт-Петербурга. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует видео падения крана, упавшего во время грозы.
На кадрах запечатлен момент, как башенный кран рухнул между строительными вагончиками. Металлическая конструкция упала во время грозы, после чего возникла яркая вспышка.
Предположительно, кран использовался на строительной площадке на проспекте Большевиков.
Из-за урагана аэропорт «Пулково» временно приостановил прием самолетов. Рейсы разворачивают на запасные аэродромы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru