Санкт-Петербург накрыл мощный ураган

Мощный ураган с проливным дождем обрушился на несколько районов Санкт-Петербурга. Telegram-канал «Радиоточка НСН» публикует видео падения крана, упавшего во время грозы.

На кадрах запечатлен момент, как башенный кран рухнул между строительными вагончиками. Металлическая конструкция упала во время грозы, после чего возникла яркая вспышка.

При урагане в Москве пострадали 12 человек и упали 1,1 тысячи деревьев

Предположительно, кран использовался на строительной площадке на проспекте Большевиков.

Из-за урагана аэропорт «Пулково» временно приостановил прием самолетов. Рейсы разворачивают на запасные аэродромы.

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ФОТО: скриншот видео / соцсети
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