СМИ: Два человека и ребёнок погибли в массовой аварии на Чуйском тракте

Две женщины и один ребенок погибли в массовой аварии на Чуйском тракте, сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

Предварительно, водитель «Ниссана» ехала в сторону Барнаула, не справилась с управлением и вылетела на встречную полосу. Там зацепила «Ленд Крузер», «Хайлендер», БМВ и попутный грузовик.

В массовом ДТП на МКАД погиб один человек

Все, кто был в «Ниссане», скончались на месте. Водителю «Ленд Крузера» потребовалась помощь врачей. Он был госпитализирован.

Ранее двое взрослых и двое детей погибли при столкновении трех автомобилей автодороге Тюмень-Каменка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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