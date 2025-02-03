СМИ: Два человека и ребёнок погибли в массовой аварии на Чуйском тракте

Международные аэропорты Владикавказа, Грозного и Махачкалы временно не работают В Ленинградской области при столкновении автобуса с грузовиком пострадали 13 человек, двое погибли В России зафиксирован 20-летний рекорд потребления минтая Сотрудницу банка на Сахалине будут судить за хищение у клиентов 13 миллионов рублей Бейонсе получила Grammy в категории «Лучший кантри альбом»