СМИ: Друга историка Понасенкова обвинили в причинении смерти по неосторожности

Инцидент произошёл в Москве 7 июня. К прогуливающимся Понасенкову и Зарипову подошёл 55-летний Олег Дибров. По словам историка, мужчина не давал им пройти.

В итоге Зарипов оттолкнул Диброва, который при падении ударился головой об асфальт и получил открытую проникающую черепно-мозговую травму. Несмотря на все усилия врачей он скончался через несколько дней.

Изначально в отношении Зарипова возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Теперь же его обвиняют по статье «причинение смерти по неосторожности». Зарипову грозит до двух лет лишения свободы. Суд должен пройти в 2024 году.

Ранее Понасенков отсудил у своего профессионального оппонента, историка-расчленителя из Санкт-Петербурга Олега Соколова 320 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

