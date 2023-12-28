СМИ: Друга историка Понасенкова обвинили в причинении смерти по неосторожности
Уголовное дело против друга Евгения Понасенкова (признан в РФ иноагентом) Рамиса Зарипова переквалифицировали на статью «причинение смерти по неосторожности», сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл в Москве 7 июня. К прогуливающимся Понасенкову и Зарипову подошёл 55-летний Олег Дибров. По словам историка, мужчина не давал им пройти.
В итоге Зарипов оттолкнул Диброва, который при падении ударился головой об асфальт и получил открытую проникающую черепно-мозговую травму. Несмотря на все усилия врачей он скончался через несколько дней.
Изначально в отношении Зарипова возбудили дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Теперь же его обвиняют по статье «причинение смерти по неосторожности». Зарипову грозит до двух лет лишения свободы. Суд должен пройти в 2024 году.
Ранее Понасенков отсудил у своего профессионального оппонента, историка-расчленителя из Санкт-Петербурга Олега Соколова 320 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru