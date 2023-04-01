СМИ: дрон упал в Тульской области
1 апреля 202314:53
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+9 946 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 284 / сут.
- СМИ: в мире начался бум строительства нефтяных танкеров
- Битва за веру. Киев планирует уничтожить УПЦ
- СМИ: дрон упал в Тульской области
- СМИ: российская армия уничтожила израильского наемника в зоне СВО
- Зеленский ввел санкции против 33 граждан и 225 компаний России
- СБУ подтвердила предъявление обвинений наместнику Киево-Печерской лавры
- Депутат Шеремет предрек украинской «Гвардии наступления» серьезные потери
- «Краеугольные» боеприпасы. Россия наращивает военное производство, «Вагнер» ждет
- Британский МИД сравнил новую российскую концепцию внешней политики с первоапрельской шуткой
- Захарова обвинила Великобританию в спонсировании майдана на Украине через Березовского
1 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru