СМИ: дрон упал в Тульской области

Неизвестный дрон упал в Тульской области, сообщает Telegram-канал Shot.


По данным СМИ, что-то похожее на квадрокоптер сняли с дерева сотрудники МЧС. Отмечается, что сейчас коптером занимаются представители силовых ведомств.

Новость дополняется.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:БеспилотникиТульская Область

Горячие новости

Все новости

партнеры