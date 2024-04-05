СМИ: Дрон со взрывчаткой пытался атаковать нефтебазу в Подмосковье

Украинский беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой был обнаружен неподалёку от нефтебазы «Новоселки» под Подольском в Московской области, сообщил Telegram-канал Shot.

На нефтебазе под Курском загорелись три резервуара с бензином

К дрону испанского производства был прикреплен груз со взрывчатым веществом массой 3 килограмма. Падение беспилотника произошло без детонации боезаряда в 100 метрах от нефтебазы.

При осмотре дрона сапёры рассказали, что он лежал на земле без одного крыла.

Ранее в Орле после атаки беспилотника загорелся резервуар на нефтебазе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети
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