СМИ: Дрон со взрывчаткой пытался атаковать нефтебазу в Подмосковье

К дрону испанского производства был прикреплен груз со взрывчатым веществом массой 3 килограмма. Падение беспилотника произошло без детонации боезаряда в 100 метрах от нефтебазы.

При осмотре дрона сапёры рассказали, что он лежал на земле без одного крыла.

Ранее в Орле после атаки беспилотника загорелся резервуар на нефтебазе, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

