СМИ: Дом одного из захватчиков в ростовском СИЗО пустует

Дом, в котором жил один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО Малик Гандалоев, пустует, сообщает РИА Новости.

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Жилье находится в ветхом состоянии. Дом находится в одном из сел Малгобекского района Ингушетии.

Рядом расположены еще несколько домов, в которых проживают родственники предполагаемого захватчика.

Ранее стало известно, что выживший в ростовском СИЗО террорист находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ЗаложникиСИЗО

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