СМИ: Дом одного из захватчиков в ростовском СИЗО пустует
19 июня 202404:34
Дом, в котором жил один из захватчиков заложников в ростовском СИЗО Малик Гандалоев, пустует, сообщает РИА Новости.
Жилье находится в ветхом состоянии. Дом находится в одном из сел Малгобекского района Ингушетии.
Рядом расположены еще несколько домов, в которых проживают родственники предполагаемого захватчика.
Ранее стало известно, что выживший в ростовском СИЗО террорист находится в тяжелом состоянии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Дом одного из захватчиков в ростовском СИЗО пустует
- Посол: Россия ответит на новые санкции Канады
- СМИ: Путин и Ким Чен Ын обменялись «сокровенными мыслями»
- У берегов Йемена затонуло торговое судно
- Путин и Ким Чен Ын уступили друг другу место в лимузине
- Умер офицер, попавший с двумя журналистами НТВ под обстрел в Горловке
- СМИ: Замок Пугачевой превратят в тюрьму для иноагентов
- Постпред США в ООН: Решение кризиса на Украине невозможно без России
- Байден начал издавать непонятные звуки после встречи с главой НАТО
- Гладков: Дроны атаковали пять населенных пунктов
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru