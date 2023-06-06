СМИ: Дочь Михаила Пореченкова попала в ДТП со скутером
6 июня 202317:10
Дочь Михаила Пореченкова Мария попала в ДТП в московском посёлке Толстопальцево, сообщает Telegram-канал Mash.
По данным канала, инцидент произошёл на улице Центральной, где управлявшая автомобилем Mercedes девушка столкнулась со скутером.
Уточняется, что дочь Пореченкова не пострадала, скутерист был госпитализирован.
Ранее в Санкт-Петербурге на улице Софийской произошло массовое ДТП с участием 13 машин, в результате которого пострадали 11 человек, сообщают «Невские новости».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru