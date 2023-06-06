СМИ: Дочь Михаила Пореченкова попала в ДТП со скутером

Дочь Михаила Пореченкова Мария попала в ДТП в московском посёлке Толстопальцево, сообщает Telegram-канал Mash.

Розенбаум едва не попал в ДТП в Ростовской области

По данным канала, инцидент произошёл на улице Центральной, где управлявшая автомобилем Mercedes девушка столкнулась со скутером.

Уточняется, что дочь Пореченкова не пострадала, скутерист был госпитализирован.

Ранее в Санкт-Петербурге на улице Софийской произошло массовое ДТП с участием 13 машин, в результате которого пострадали 11 человек, сообщают «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:ДочьМоскваДТПМихаил Пореченков

Горячие новости

Все новости

партнеры