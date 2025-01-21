СМИ: До десяти выросло число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции

Пожар возник около 03:30 по мск во вторник, 21 января, на четвертом этаже 12-этажного здания отеля на курорте Болу. Всего в гостинице находились 234 постояльца.

Ранее губернатор региона Абдулализ Айдын сообщал о шести погибших и более 30 пострадавших. Также, по его данным, двое находятся в тяжелом состоянии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



