СМИ: До десяти выросло число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции

В результате пожара на горнолыжном курорте в турецком Болу погибло десять человек, еще 32 пострадали, сообщил телеканал CNN Turk.

Агентство AP также сообщает о десяти погибших.

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Пожар возник около 03:30 по мск во вторник, 21 января, на четвертом этаже 12-этажного здания отеля на курорте Болу. Всего в гостинице находились 234 постояльца.

Ранее губернатор региона Абдулализ Айдын сообщал о шести погибших и более 30 пострадавших. Также, по его данным, двое находятся в тяжелом состоянии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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Фото: telegram.org
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