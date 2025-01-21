СМИ: До десяти выросло число погибших при пожаре на горнолыжном курорте в Турции
21 января 202510:20
В результате пожара на горнолыжном курорте в турецком Болу погибло десять человек, еще 32 пострадали, сообщил телеканал CNN Turk.
Агентство AP также сообщает о десяти погибших.
Пожар возник около 03:30 по мск во вторник, 21 января, на четвертом этаже 12-этажного здания отеля на курорте Болу. Всего в гостинице находились 234 постояльца.
Ранее губернатор региона Абдулализ Айдын сообщал о шести погибших и более 30 пострадавших. Также, по его данным, двое находятся в тяжелом состоянии, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru