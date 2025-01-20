В Сербии восемь человек погибли при пожаре в доме престарелых

Пожар произошел в доме престарелых в районе Бараево близ Белграда, есть погибшие и пострадавшие. Об этом заявил министр труда, социальной защиты и по делам ветеранов республики Неманья Старович, пишет газета Blic.

По его словам, в результате ЧП погибли восемь человек.

«Хочу отметить, что сотрудники сектора по чрезвычайным ситуациям действовали очень оперативно и спасли, фактически эвакуировали, 13 человек», — подчеркнул Старович.

По данным исполняющего обязанности главы сектора по ЧС сербского МВД Луки Чаушича, в результате пожара пострадали семь человек.

Управление криминальной полиции начало расследование инцидента, предположительно, речь может идти о поджоге. По одной из версий, возгорание произошло из-за пациента с психическими проблемами, поджегшего матрас в комнате в доме престарелых.

Ранее пожар произошел в общежитии в Самаре, погибли два человека, напоминает «Свободная пресса».

