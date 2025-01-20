В Сербии восемь человек погибли при пожаре в доме престарелых
Пожар произошел в доме престарелых в районе Бараево близ Белграда, есть погибшие и пострадавшие. Об этом заявил министр труда, социальной защиты и по делам ветеранов республики Неманья Старович, пишет газета Blic.
По его словам, в результате ЧП погибли восемь человек.
«Хочу отметить, что сотрудники сектора по чрезвычайным ситуациям действовали очень оперативно и спасли, фактически эвакуировали, 13 человек», — подчеркнул Старович.
По данным исполняющего обязанности главы сектора по ЧС сербского МВД Луки Чаушича, в результате пожара пострадали семь человек.
Управление криминальной полиции начало расследование инцидента, предположительно, речь может идти о поджоге. По одной из версий, возгорание произошло из-за пациента с психическими проблемами, поджегшего матрас в комнате в доме престарелых.
Ранее пожар произошел в общежитии в Самаре, погибли два человека, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Рост в два раза»: Японию в 2024 году посетили 100 тысяч россиян
- СМИ: Трамп собрал на инаугурацию рекордные $250 млн
- В Москве расцвели первые подснежники
- Задержанный в Петербурге мужчина похитил с чужих счетов в Москве 20 млн рублей
- В Сербии восемь человек погибли при пожаре в доме престарелых
- Экономист пояснил, почему заморозка вкладов в России невозможна
- Поставки легковых автомобилей из Китая в РФ в 2024 году достигли рекорда
- Кержаков заявил, что тратит меньше 300 тысяч рублей в месяц
- Российский турпоток на Хайнань в 2024 году увеличился в 11 раз
- Депутат Госдумы предложил внепланово повысить пенсии на 2-3%
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru