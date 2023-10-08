СМИ: До 2 тысяч человек выросло число жертв землетрясения и афтершоков в Афганистане

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Красного Полумесяца Эрфануллу Шарафзоя приводило данные о 500 погибших, отмечает RT.

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Афганистана накануне, 7 октября. Эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от города Герат с населением 272 тыс. человек. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 км.

Также 7 октября подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксированы в штате Оахака на юге Мексики.

