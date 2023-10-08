СМИ: До 2 тысяч человек выросло число жертв землетрясения и афтершоков в Афганистане
В результате землетрясения на западе Афганистана и афтершоков количество жертв в Афганистане выросло до 2 тысяч, сообщает AP.
Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителя Красного Полумесяца Эрфануллу Шарафзоя приводило данные о 500 погибших, отмечает RT.
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло на западе Афганистана накануне, 7 октября. Эпицентр стихии находился в 42 км к северу-западу от города Герат с населением 272 тыс. человек. По данным сейсмологов, очаг залегал на глубине 10 км.
Также 7 октября подземные толчки магнитудой 6,3 зафиксированы в штате Оахака на юге Мексики.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru