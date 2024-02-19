МВД объявило в розыск директора Ленфильма Федора Щербакова

Отмечается, что розыск ведется по уголовной статье, но, по какой именно, не сообщается.



Ранее URA.RU со ссылкой на источники сообщало, что Щербаков мог уехать в Турцию после того, как пиарщик Антон Сафонов был задержан за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха». С ним у Щербакова были общие проекты.

Тогда исполнительный директор Союза кинематографистов Санкт-Петербурга Александр Бабаян в беседе с URA.RU заявил, что собственники «Ленфильма» должны объяснить, где находится гендиректор киностудии Щербаков.

