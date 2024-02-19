МВД объявило в розыск директора Ленфильма Федора Щербакова
МВД России объявило в розыск директора Ленфильма Федора Щербакова, следует из базы ведомства.
Отмечается, что розыск ведется по уголовной статье, но, по какой именно, не сообщается.
Ранее URA.RU со ссылкой на источники сообщало, что Щербаков мог уехать в Турцию после того, как пиарщик Антон Сафонов был задержан за вымогательство у топ-менеджера «Ростеха». С ним у Щербакова были общие проекты.
Тогда исполнительный директор Союза кинематографистов Санкт-Петербурга Александр Бабаян в беседе с URA.RU заявил, что собственники «Ленфильма» должны объяснить, где находится гендиректор киностудии Щербаков.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru