СМИ: Дежурная станции под Ульяновском, где столкнулись два поезда, была пьяна
Дежурная, которая должна была развести поезда, столкнувшиеся в Ульяновской области, была пьяна и не заметила ошибку системы. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Ранее пассажирский поезда рейса Адлер-Пермь и маневровый тепловоз столкнулись на станции Бряндино под Ульяновском, напоминает Ura.ru. Пострадали 25 человек. Причиной ЧП назвали грубое нарушение при организации работы станции, указывает «Свободная пресса».
Как пишет Baza, после инцидента машинистов поездов и дежурную по станции Светлану Стрежневу отправили на медосвидетельствование. Анализ выявил у женщины опьянение 0,352 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе. Дежурная призналась, что перед работой выпила.
Причиной ЧП на железной дороге стали сбой системы и человеческий фактор.
«Сработал ложный сигнал о свободных путях. Автоматика по какой-то причине дала сбой, однако сотрудница РЖД также должна была отслеживать пути, чтобы не допустить столкновения поездов», — отмечает Baza.
По данным СМИ, возбуждено дело о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru