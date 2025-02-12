Девятиклассница выбросила новорожденного ребенка в мусорный бак

Красноярская девятиклассница выбросила своего новорожденного младенца в мусорный бак после того, как родила его в ванной. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

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Шестнадцатилетняя школьница попала с кровотечением в больницу, где медики установили, что несовершеннолетняя недавно стала мамой. Девушка заверила врачей, что отдала ребенка прохожей.

Впоследствии следователи установили, что ребенок родился на улице Львовской, роды принимала мать школьницы. Она согласилась с решением дочери избавиться от новорожденного.

По факту инцидента возбудили уголовного дело, обстоятельства случившегося изучают сотрудники красноярской прокуратуры.

Ранее в приморском поселке Оленевод женщина родила ребенка в домашних условиях и сожгла младенца в печи. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Следственный комитет РФ
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