СМИ: Девять человек пострадали в результате взрыва в Австрии

Взрыв прогремел в австрийском Линце на предприятии по утилизации мусора, сообщает телеканал N-TV. Отмечается, что завод находится на территории аэропорта в коммуне Хёршинг.

По данным некоторых СМИ, пострадали в результате взрыва двое. Их состояние оценивается медиками как тяжёлое, сообщает телеканал «360». Другие источники говорят о девяти пострадавших, пишет RT. Трое из них получили серьёзные ранения.

На месте происшествия работают экстренные службы и полиция.

Ранее НСН писала, что в Германии произошла вторая за день стрельба. В результате нападения в городе Ландсберг на востоке страны был ранен таксист.

