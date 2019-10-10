СМИ: Девять человек пострадали в результате взрыва в Австрии
Взрыв прогремел в австрийском Линце на предприятии по утилизации мусора, сообщает телеканал N-TV. Отмечается, что завод находится на территории аэропорта в коммуне Хёршинг.
По данным некоторых СМИ, пострадали в результате взрыва двое. Их состояние оценивается медиками как тяжёлое, сообщает телеканал «360». Другие источники говорят о девяти пострадавших, пишет RT. Трое из них получили серьёзные ранения.
На месте происшествия работают экстренные службы и полиция.
Ранее НСН писала, что в Германии произошла вторая за день стрельба. В результате нападения в городе Ландсберг на востоке страны был ранен таксист.
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