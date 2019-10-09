Вторая за день стрельба произошла в Германии
В городе Ландсберг на востоке Германии, расположенном недалеко от Галле, где ранее сообщалось о нападении на синагогу, произошла стрельба. Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Отмечается, что в результате нападения был ранен таксист. По данным полиции, преступники пытались отнять у мужчины автомобиль, он оказал сопротивление и был ранен.
Правоохранители порекомендовали местным жителям оставаться дома.
Напомним, подозреваемый в стрельбе, которая началась сегодня, 9 октября, в Германии, задержан. Инцидент произошел в городе Галле. В результате погибли по меньшей мере два человека.
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