СМИ: Девять человек погибли при падении автобуса с обрыва в Перу

По данным СМИ, в автобусе ехали 20 участников оркестра Antologia del Folklore. По предварительным данным, водитель уснул за рулем, автобус свернул с дороги и сорвался вниз с высоты 200 метров. По словам руководителя местной дорожной полиции Джонни Роландо, этот участок пользуется дурной славой из-за участившихся ДТП со смертельным исходом.



Восемь человек погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. На месте происшествия работают спасательные службы.

Ранее в Приморье произошло столкновение автомобиля Suzuki SX4 и автобуса, напоминает «Свободная пресса».

