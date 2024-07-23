СМИ: Девять человек погибли при падении автобуса с обрыва в Перу
Девять человек погибли при падении автобуса с обрыва в Перу, передает Pulzo.
По данным СМИ, в автобусе ехали 20 участников оркестра Antologia del Folklore. По предварительным данным, водитель уснул за рулем, автобус свернул с дороги и сорвался вниз с высоты 200 метров. По словам руководителя местной дорожной полиции Джонни Роландо, этот участок пользуется дурной славой из-за участившихся ДТП со смертельным исходом.
Восемь человек погибли на месте, еще один скончался по дороге в больницу. На месте происшествия работают спасательные службы.
Ранее в Приморье произошло столкновение автомобиля Suzuki SX4 и автобуса, напоминает «Свободная пресса».
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