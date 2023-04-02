СМИ: девушка, вручившая военкору Татарскому статуэтку, находится в больнице
Девушка, вручившая статуэтку военкору Владлену Татарскому (Максим Фомин), находится в одной из больниц Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «112».
Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Пострадавшая находится в шоковой палате.
У девушки отсутствуют документы. Ее личность устанавливается. Причастна ли она к происшествию пока неизвестно.
Взрыв в кафе «Стрит-Бар» на Университетской набережной произошел вечером в воскресенье. В это время там проходил творческий вечер Татарского.
По предварительным данным, бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку и вручила блогеру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+9 591 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+9 833 / сут.
- СМИ назвали предполагаемое имя девушки, вручившей статуэтку военкору Татарскому
- СМИ: девушка, вручившая военкору Татарскому статуэтку, находится в больнице
- Российское ядерное оружие разместят на западе Белоруссии
- Беглов: при взрыве в кафе на Университетской набережной пострадали 25 человек
- СК возбудил уголовное дело после гибели военкора Татарского из-за взрыва
- «ЦСКА» обыграл «Факел» в 21-м туре РПЛ
- «Хлопок, пламя, все бегут»: СМИ сообщили подробности взрыва в кафе Петербурга
- МВД подтвердило гибель военкора Владлена Татарского
- Замглавы украинского МИД послал к черту призывающих к миру политиков ФРГ
- СМИ сообщили о гибели военкора Владлена Татарского при взрыве в Петербурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru