СМИ: девушка, вручившая военкору Татарскому статуэтку, находится в больнице

Девушка, вручившая статуэтку военкору Владлену Татарскому (Максим Фомин), находится в одной из больниц Санкт-Петербурга, сообщает Telegram-канал «112».

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Врачи оценивают ее состояние как средней тяжести. Пострадавшая находится в шоковой палате.

У девушки отсутствуют документы. Ее личность устанавливается. Причастна ли она к происшествию пока неизвестно.

Взрыв в кафе «Стрит-Бар» на Университетской набережной произошел вечером в воскресенье. В это время там проходил творческий вечер Татарского.

По предварительным данным, бомбу на встречу с военкором пронесла девушка. Она спрятала ее в статуэтку и вручила блогеру, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Следственный комитет РФ / sledcom.ru
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