СК возбудил уголовное дело после гибели военкора Татарского из-за взрыва

Следственный комитет сделал официальное заявление по поводу взрыва в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор и блогер Владлен Татарский (Максим Фомин).

По данным ведомства, ранения различной степени тяжести получили 19 человек. СК уточняет информацию по числу пострадавших.

МВД подтвердило гибель военкора Владлена Татарского

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, или убийство с рядом отягчающих обстоятельств. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, заявили в СК.

Взрыв произошел в воскресенье вечером в кафе «Стрит-Бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В заведении проходил творческий вечер военкора.

Предварительно, бомбу на встречу с Татарским пронесла девушка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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