СК возбудил уголовное дело после гибели военкора Татарского из-за взрыва
Следственный комитет сделал официальное заявление по поводу взрыва в Санкт-Петербурге, в результате которого погиб военкор и блогер Владлен Татарский (Максим Фомин).
По данным ведомства, ранения различной степени тяжести получили 19 человек. СК уточняет информацию по числу пострадавших.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, или убийство с рядом отягчающих обстоятельств. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, заявили в СК.
Взрыв произошел в воскресенье вечером в кафе «Стрит-Бар» на Университетской набережной в центре Санкт-Петербурга. В заведении проходил творческий вечер военкора.
Предварительно, бомбу на встречу с Татарским пронесла девушка, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru