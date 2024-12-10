Собянин: В парках Москвы этой зимой будет работать 47 катков
Во всех столичных районах открываются катки, а в 11 парках будет работать 47 катков с искусственным и натуральным льдом. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что самый большой каток города уже заработал на ВДНХ и расположился вдоль Главной аллеи между павильонами № 1 и 58. По словам Собянина, в этом сезоне появилась новая точка притяжения – зона шоу, а также дополнительные арт-объекты и фуд-корты.
{{related_post_6bg!QVaUMs}}
Бесплатный каток начал работу на главной площади Северного речного вокзала. Кроме катания на коньках, всю зиму здесь можно будет слушать живую музыку и участвовать в мастер-классах фигуристов.
Площадки также ждут гостей в парках «Ходынское поле», «Сокольники» и саду «Эрмитаж». Кроме традиционных развлечений, в саду имени Баумана можно также посмотреть советские фильмы. В этом году в рамках реализации проектов комплексного благоустройства были обновлены катки в том числе на улице Чистова в Текстильщиках и на «Аллее молодых семей» в Люблине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Сирии отменили товарные карточки на хлеб, бензин и газ
- В Москву прилетели снегири
- Почти 70 тысяч сотрудников Volkswagen участвовали в забастовке в Германии
- В Саратовской области пресечена атака БПЛА на военный аэродром
- СМИ: Зеленский на встрече с Трампом настаивал на гарантиях безопасности
- СМИ: Россияне направляют Путину вопросы о поддержке многодетных семей
- Две бортпроводницы «Уральских авиалиний» погибли под поездом в Москве
- В Нижнем Новгороде гражданина РФ и ФРГ задержали за подготовку диверсии
- СМИ: Около 30 % грузовых автоперевозчиков могут обанкротиться в 2025 году
- Портрет «Персидки» Ильи Репина продадут на торгах за 60 миллионов рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru