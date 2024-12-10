Собянин: В парках Москвы этой зимой будет работать 47 катков

Во всех столичных районах открываются катки, а в 11 парках будет работать 47 катков с искусственным и натуральным льдом. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Он отметил, что самый большой каток города уже заработал на ВДНХ и расположился вдоль Главной аллеи между павильонами № 1 и 58. По словам Собянина, в этом сезоне появилась новая точка притяжения – зона шоу, а также дополнительные арт-объекты и фуд-корты.

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Бесплатный каток начал работу на главной площади Северного речного вокзала. Кроме катания на коньках, всю зиму здесь можно будет слушать живую музыку и участвовать в мастер-классах фигуристов.

Площадки также ждут гостей в парках «Ходынское поле», «Сокольники» и саду «Эрмитаж». Кроме традиционных развлечений, в саду имени Баумана можно также посмотреть советские фильмы. В этом году в рамках реализации проектов комплексного благоустройства были обновлены катки в том числе на улице Чистова в Текстильщиках и на «Аллее молодых семей» в Люблине.

