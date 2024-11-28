СМИ: Десятки тысяч россиян остались без света

Десятки тысяч жителей областей Центральной России продолжают оставаться без электричества шестой день подряд из-за снегопада, который стал причиной обрыва электропроводов, сообщает Telegram-канал Mash.

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По его данным, особенно тяжелое положение в районах Смоленской и Тверской областей. Там без света сейчас приблизительно находятся по 48 тысяч человек. Специалисты восстанавливают электричество. Работы по прогнозам должны завершиться к концу текущей недели.

Ранее стало известно, что в Смоленской области более 100 сел остались без электричества и воды, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ВодаСнегопадТверская ОбластьЭлектричество

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