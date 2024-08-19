СМИ: Десятки человек застряли на колесе обозрения в Москве

Аттракцион «Колесо обозрения» остановился в Измайловском Кремле в Москве. Об этом сообщает Telegram-канала Shot.

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По данным канала, инцидент произошёл из-за скачка напряжения. В результате катающиеся люди оказались заблокированы.

«Часть пассажиров находится на верхней точке в 55 метров. На месте работают экстренные службы», - говорится в сообщении.

Ранее из-за отключения электричества остановилось колесо обозрения в парке Октябрьской революции в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МоскваПроисшествиеАттракционы

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