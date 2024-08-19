СМИ: Десятки человек застряли на колесе обозрения в Москве
19 августа 202417:31
Аттракцион «Колесо обозрения» остановился в Измайловском Кремле в Москве. Об этом сообщает Telegram-канала Shot.
По данным канала, инцидент произошёл из-за скачка напряжения. В результате катающиеся люди оказались заблокированы.
«Часть пассажиров находится на верхней точке в 55 метров. На месте работают экстренные службы», - говорится в сообщении.
Ранее из-за отключения электричества остановилось колесо обозрения в парке Октябрьской революции в Ростове-на-Дону, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Десятки человек застряли на колесе обозрения в Москве
- Британский мультимиллионер пропал после крушения яхты в Италии
- Премьер-министр Индии посетит Украину 23 августа
- Беременная женщина погибла при обстреле Петровского района Донецка
- Учёные предсказали, что за землетрясением на Камчатке последует еще более сильное
- Умер телеведущий Фил Донахью
- В Оренбурге запретили усыплять бродячих собак, не нашедших хозяев
- Число пострадавших пожарных при пожаре под Ростовом увеличилось до 41
- Сурганова пожелала «Ночным снайперам» вдохновения и полных стадионов
- Адвокат Тарнопольская назвала высокой вероятность банкротства Блиновской
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru