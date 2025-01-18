СМИ: Десятки человек пострадали при падении подъемника в Испании

Несколько десятков человек пострадали в результате падения подъемника с высоты 15 метров на горнолыжном курорте Астун в Испании, сообщают местные СМИ.

СМИ: Подъемник с людьми сломался на горнолыжном курорте в подмосковной Яхроме

По данным СМИ, травмы у 17 человек оцениваются как серьезные.

По предварительным данным, подъемник мог выйти из строя из-за проблем с тросом.

Ранее два человека пострадали в результате падения лифта в Москве, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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