СМИ: Десять коров убило упавшей крышей в Карачаево-Черкесии

Десять единиц скота погибли после падения крыши на ферме в поселке Красивый в Карачаево-Черкесии, сообщил Telegram-канал Mash Gor.

Уточнятся, что животные прятались от непогоды под крышей. В какой-то момент металлические листы сверху, не выдержав тяжести снега, рухнули.

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На месте работают спасатели и волонтёры, которые разбирают завалы и пытаются достать десять выживших коров.

Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, причастного к гибели 17-летней школьницы в загоне со свиньями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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