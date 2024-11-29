СМИ: Десять коров убило упавшей крышей в Карачаево-Черкесии
Десять единиц скота погибли после падения крыши на ферме в поселке Красивый в Карачаево-Черкесии, сообщил Telegram-канал Mash Gor.
Уточнятся, что животные прятались от непогоды под крышей. В какой-то момент металлические листы сверху, не выдержав тяжести снега, рухнули.
На месте работают спасатели и волонтёры, которые разбирают завалы и пытаются достать десять выживших коров.
Ранее в Красноярском крае возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего мужчины, причастного к гибели 17-летней школьницы в загоне со свиньями, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Егор Кончаловский: Уехавшие артисты выбрали не нашу сторону
- СМИ: Леонид Якубович отказался сбрить усы за 10 миллионов рублей
- В Великобритании выявили новый случай заражения оспой обезьян
- ЕГЭ по русскому языку стал обязательным для поступления в вуз
- В Госдуму внесли проект о продаже алкоголя только в специализированных местах
- Россияне держат в криптовалюте 651 млрд рублей
- Выборы президента Российского футбольного союза назначены на 2 февраля
- СМИ: Страховка на случай смерти из-за переработок появилась в компаниях Китая
- Сотрудниц столовой в Красноярском крае проверят после танцев с костями
- Продажи Lada Aura стартуют 30 ноября
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru