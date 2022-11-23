СМИ: Десять человек пострадали в результате взрыва в Иерусалиме
Число пострадавших в результате взрыва в Иерусалиме увеличилось до десяти. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.
В среду рядом с центральной автобусной станцией в израильской столице прогремел взрыв. Сообщалось о семи пострадавших. По некоторым данным, произошла детонация спрятанного в сумке взрывного устройства, пишет РИА ФАН.
«Предполагаемый теракт: 10 человек пострадали из-за взрыва вблизи въезда в Иерусалим», — сообщает издание.
По данным газеты, полиция Израиля изучает различные версии взрыва в Иерусалиме, включая теракт.
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