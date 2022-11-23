СМИ: Десять человек пострадали в результате взрыва в Иерусалиме

Число пострадавших в результате взрыва в Иерусалиме увеличилось до десяти. Об этом сообщает газета Jerusalem Post.

СМИ: В Иерусалиме прогремел взрыв

В среду рядом с центральной автобусной станцией в израильской столице прогремел взрыв. Сообщалось о семи пострадавших. По некоторым данным, произошла детонация спрятанного в сумке взрывного устройства, пишет РИА ФАН.

«Предполагаемый теракт: 10 человек пострадали из-за взрыва вблизи въезда в Иерусалим», — сообщает издание.

По данным газеты, полиция Израиля изучает различные версии взрыва в Иерусалиме, включая теракт.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: соцсети
ТЕГИ:ПострадавшиеВзрывИзраильИерусалим
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры