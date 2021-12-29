СМИ: Депутата Тульской облдумы задержали по подозрению в мошенничестве

Правоохранители задержали депутата Тульской областной думы Александра Ермакова, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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«Да, Александр Ермаков задержан. Он подозревается в мошенничестве», — рассказал собеседник агентства.

Пресс-служба облдумы пока не предоставила комментариев, подразделение ожидает официального опубликования информации правоохранительными органами.

Александр Ермаков — депутат Тульской облдумы седьмого созыва, член фракции «Единая Россия». Парламентарий занимает пост зампреда комитета по социальной политике.

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Фото: РИА Новости//Виталий Белоусов
ТЕГИ:МошенничествоЗадержаниеДепутатыТульская Область
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