СМИ: Депутата Тульской облдумы задержали по подозрению в мошенничестве
Правоохранители задержали депутата Тульской областной думы Александра Ермакова, передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Да, Александр Ермаков задержан. Он подозревается в мошенничестве», — рассказал собеседник агентства.
Пресс-служба облдумы пока не предоставила комментариев, подразделение ожидает официального опубликования информации правоохранительными органами.
Александр Ермаков — депутат Тульской облдумы седьмого созыва, член фракции «Единая Россия». Парламентарий занимает пост зампреда комитета по социальной политике.
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