СМИ: Депутат Мособлдумы Зафиров погиб в ДТП в Подмосковье
10 декабря 202107:49
Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в результате ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, авария произошла на 65-м километре трассы М5 «Урал» в Раменском городском округе. Автомобиль 60-летнего депутата Toyota Camry столкнулась с фурой Renault, пишет Газета.ру.
Отмечается, что в легковом авто находились сам Зафиров и его друг, они погибли на месте.
Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины аварии, сообщает РИА ФАН.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru