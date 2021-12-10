СМИ: Депутат Мособлдумы Зафиров погиб в ДТП в Подмосковье

Депутат Мособлдумы Эвклид Зафиров погиб в результате ДТП в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Четыре человека погибли в ДТП с фурой в Брянской области

По данным телеканала, авария произошла на 65-м километре трассы М5 «Урал» в Раменском городском округе. Автомобиль 60-летнего депутата Toyota Camry столкнулась с фурой Renault, пишет Газета.ру.

Отмечается, что в легковом авто находились сам Зафиров и его друг, они погибли на месте.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины аварии, сообщает РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:СмертьДепутатыДТПМосковская Область
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