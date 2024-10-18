СМИ: Дело пропавшей в Дагестане спортсменки Цомартовой передали в Москву
Дело пропавшей в Дагестане 10 февраля спортсменки Анны Цомартовой передали в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.
По данным РЕН ТВ, родителей спортсменки должны вызвать в Москву в Главное следственное управление.
Передать расследование из Дагестана поручили в августе 2024 года.
По словам матери спортсменки, девушка исчезла после того, как впервые в своей карьере проиграла на спортивных соревнованиях в Каспийске. Вечером, 10 февраля, Цомартова вышла из Дворца спорта им. А. Алиева и пропала.
Родители пропавшей занимаются поисками дочери уже 18 месяцев. Периодически им присылают фотографии девушек, очень похожих на Анну. Ранее похожую девушку сфотографировали в аэропорту Дубая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru