СМИ: Дело пропавшей в Дагестане спортсменки Цомартовой передали в Москву

Дело пропавшей в Дагестане 10 февраля спортсменки Анны Цомартовой передали в центральный аппарат Следственного комитета России, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным РЕН ТВ, родителей спортсменки должны вызвать в Москву в Главное следственное управление.

Передать расследование из Дагестана поручили в августе 2024 года.

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По словам матери спортсменки, девушка исчезла после того, как впервые в своей карьере проиграла на спортивных соревнованиях в Каспийске. Вечером, 10 февраля, Цомартова вышла из Дворца спорта им. А. Алиева и пропала.

Родители пропавшей занимаются поисками дочери уже 18 месяцев. Периодически им присылают фотографии девушек, очень похожих на Анну. Ранее похожую девушку сфотографировали в аэропорту Дубая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Михаил Воскресенский//РИА Новости
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