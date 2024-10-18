СМИ: Дело пропавшей в Дагестане спортсменки Цомартовой передали в Москву

По словам матери спортсменки, девушка исчезла после того, как впервые в своей карьере проиграла на спортивных соревнованиях в Каспийске. Вечером, 10 февраля, Цомартова вышла из Дворца спорта им. А. Алиева и пропала.

Родители пропавшей занимаются поисками дочери уже 18 месяцев. Периодически им присылают фотографии девушек, очень похожих на Анну. Ранее похожую девушку сфотографировали в аэропорту Дубая, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

