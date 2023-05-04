СМИ: член украинской делегации напал на члена делегации РФ на ПАЧЭС в Анкаре
На секретаря делегации РФ Валерия Ставицкого на парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) напал член украинской делегации в кулуарах заседания организации в Анкаре, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации.
По данным агентства, Ставицкому сейчас оказывают необходимую помощь.
Накануне делегации Ольга Тимофеева рассказала, что члены Верховной рады Украины на саммите ПАЧЭС пытались сорвать выступление российской делегации, отмечает агентство.
Посольство России в Турции опубликовала кадры попытки срыва выступления. На них слышно, как спикер турецкого парламента Шентоп просит участников акции воздержаться от «неуместных» действий, передает «Радиоточка НСН».
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