СМИ: член украинской делегации напал на члена делегации РФ на ПАЧЭС в Анкаре

На секретаря делегации РФ Валерия Ставицкого на парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) напал член украинской делегации в кулуарах заседания организации в Анкаре, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в делегации.

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По данным агентства, Ставицкому сейчас оказывают необходимую помощь.

Накануне делегации Ольга Тимофеева рассказала, что члены Верховной рады Украины на саммите ПАЧЭС пытались сорвать выступление российской делегации, отмечает агентство.

Посольство России в Турции опубликовала кадры попытки срыва выступления. На них слышно, как спикер турецкого парламента Шентоп просит участников акции воздержаться от «неуместных» действий, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
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