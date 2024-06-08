СМИ: Член экипажа «Аполлона-8» Андерс погиб в авиакатастрофе

«Множество публикаций в соцсетях, а также сообщения от семьи и друзей говорят о том, что во время происшествия самолетом управлял Андерс», — отмечает телеканал.

По данным СМИ, 90-летний Андерс, управляя воздушным судном, мог сделать «мертвую петлю» над водой и рухнуть из-за крутого пикирования в районе островов Сан-Хуан (штате Вашингтон). Как указали в офисе местного шерифа, самолет старой модели упал в воду и утонул.

Ранее самолет упал на территории Красногвардейского района в Ставропольском крае, погиб один из членов экипажа, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

