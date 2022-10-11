СМИ: число жертв теракта на Крымском мосту возросло до четырёх

Источник агентства рассказал, что в числе жертв оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов, который ехал на автомобиле Cadillac вместе с двумя гидами-историками из Санкт-Петербурга, а также фитнес-тренером из Евпатории. Все находившиеся в иномарке погибли при взрыве проезжавшего рядом грузовика.

Собеседник ТАСС добавил, что опознание тел погибших ещё продолжается.

Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что к теракту на Крымском мосту помимо украинских спецслужб причастны граждане России и зарубежных государств, сообщает RT.

