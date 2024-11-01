СМИ: Число жертв наводнений в Испании выросло до 158

Число погибших в результате сильных ливней и наводнений в испанских регионах Валенсия, Кастилия-Ла-Манча и Андалусия увеличилось до 158, сообщила газета 20minutos.

В материале уточняется, что подавляющее большинство погибших приходится на Валенсию – там число жертв достигает 155 человек.

Число погибших от наводнения в испанской Валенсии выросло до 62

По данным издания, власти приняли решение направить в Валенсию еще 500 сотрудников Военного подразделения по чрезвычайным ситуациям. Ранее в регион были отправлены 1200 военнослужащих данного подразделения.

Агентство Europa Press уточнило, что в Валенсии также постепенно восстанавливают подачу электричества. Сейчас около 40 тысяч домов остаются без электроэнергии. Раньше их число достигало 155 тысяч.

В Испании объявлен трехдневный официальный траур по жертвам ливней и наводнений, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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