Число погибших от наводнения в испанской Валенсии выросло до 62

Число жертв наводнения, вызванного сильной бурей в испанском городе Валенсия, выросло до 62, сообщили службы экстренной помощи региона в соцсети X.

Буря, обрушившаяся на страну и сопровождавшаяся ливнями, привела к многочисленным инцидентам, нарушению железнодорожного сообщения и отмене десятков авиарейсов.

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Ранее газета ABC со ссылкой на полицейские источники сообщала о 51 погибшем. В городе продолжаются спасательные работы, также устанавливаются личности жертв.

Ранее атлантический циклон «Оскар» зарегистрировали на восточном побережье Кубы, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Онучин
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