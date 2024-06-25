СМИ: Число погибших в результате теракта в Дагестане полицейских выросло до 16
Число погибших в результате теракта в Дагестане полицейских выросло до 16, пишет РИА Новости со ссылкой на источник.
По данным издания в больнице скончался 24-летний сержант Нариман Насруллаев, который был ранен в Дербенте.
Ранее в Дагестане вооруженные боевики напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС.
Для помощи семьям погибших и пострадавшим в результате терактов в Махачкале и Дербенте, выделили 50 миллиона рублей. Уточняется, что средства, выделенные из резервного фонда республиканского кабмина, будут направлены региональному социальному фонду «Все вместе», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru