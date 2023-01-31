СМИ: Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 93
Число жертв теракта в мечети в пакистанском городе Пешавар выросло до 93. Об этом сообщает телеканал Dawn, ссылаясь на полицию.
По данным СМИ, во время взрыва пострадал 221 человек.
Взрыв в мечети на северо-западе Пакистана прогремел накануне днем. Теракт был совершен террористом-смертником во время молитвы, в здании находились более ста человек. Из-за взрыва часть мечети обрушилась. Сообщалось о 44 погибших и 157 раненых.
Ответственность за теракт взяла запрещенная в России террористическая организация «Техрик-и-Талибан Пакистан», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Однако позже СМИ сообщили, что группировка опровергла свою причастность к ЧП. Предположительно, к взрыву имеют отношения местные подразделения запрещенной организации.
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