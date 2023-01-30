СМИ: 59 человек погибли при взрыве мечети в Пешаваре
Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре выросло до 59 человек, сообщает РИА Новости.
Ранее власти Пакистана сообщали, что в результате подрыва террориста-смертника в мечети города Пешавар погибли 44 человека, еще 157 человек ранены. Среди погибших значится имам мечети.
Террорист, который привёл в действие взрывное устройство, располагался в первом ряду религиозного помещения во время молитвы. Ответственность за эту кровавую вылазку взяла на себя запрещенная в стране исламистская экстремистская группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан».
Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в минувшую пятницу в Тегеране злоумышленник с автоматом напал на посольство Азербайджана. Погиб начальник охраны дипмиссии. Глава МИД Турции назвал это терактом.
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