СМИ: 59 человек погибли при взрыве мечети в Пешаваре

Число погибших при взрыве в мечети в пакистанском Пешаваре выросло до 59 человек, сообщает РИА Новости.

Ранее власти Пакистана сообщали, что в результате подрыва террориста-смертника в мечети города Пешавар погибли 44 человека, еще 157 человек ранены. Среди погибших значится имам мечети.

Террорист, который привёл в действие взрывное устройство, располагался в первом ряду религиозного помещения во время молитвы. Ответственность за эту кровавую вылазку взяла на себя запрещенная в стране исламистская экстремистская группировка «Техрик-и-Талибан Пакистан».

Как напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в минувшую пятницу в Тегеране злоумышленник с автоматом напал на посольство Азербайджана. Погиб начальник охраны дипмиссии. Глава МИД Турции назвал это терактом.

