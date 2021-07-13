СМИ: Число погибших при взрыве в Геленджике выросло до двух

Число погибших при взрыве в гостинице в Геленджике выросло до двух, сообщил источник ТАСС.

Одного человека спасли из-под завалов при взрыве в гостинице Геленджика

По предварительным данным, взрыв произошел в магазине при гостинице, который располагался на первом этаже здания, после того, как продавщица утром включила свет. Как сообщает Telegram-канал «LIFE SHOT», утечка газа произошла из-за износа инженерных сетей. Первый этаж был закрыт роллетными ставнями, поэтому в магазине мог скопиться газ.

Ранее сообщалось об одном погибшем и пяти пострадавших. Кроме того, спасателям удалось извлечь из-под завалов живого человека. Сотрудница магазина тоже жива, она находится в больнице.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:МЧСПогибшиеВзрывКраснодарский Край
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