Одного человека спасли из-под завалов при взрыве в гостинице Геленджика
Сотрудникам экстренных служб удалось спасти одного человека из-под завалов при взрыве в гостинице в Геленджике, сообщило МЧС.
По данным Telegram-канала Baza, количество пострадавших при взрыве увеличилось до пяти человек. Их доставили в больницы с ожогами, переломами и травмами головы. По завалами еще могут находиться люди.
По одной из версий, взрыв произошел в магазине, который находился на первом этаже здания. Сотрудники зашли в помещение, включили свет, и затем раздался взрыв.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,8 млн+25 140 / сут.
Умерли
144 тыс.+710 / сут.
Выздоровели
5,2 млн+16 429 / сут.
- СМИ: Число погибших при пожаре в Ираке достигло 77
- Путин и Лукашенко встретятся во вторник
- СМИ: Число погибших при взрыве в Геленджике выросло до двух
- Одного человека спасли из-под завалов при взрыве в гостинице Геленджика
- Президент МОК оговорился, назвав японцев китайцами
- Два человека погибли при столкновении БТР с маршруткой в Ставрополье
- В гостинице в Геленджике прогремел взрыв
- Более 50 человек погибли при пожаре в ковидном госпитале в Ираке
- Россия представит принципиально новый военный самолет на МАКС-2021
- Опрос: Россиянам отказывают в приеме на работу из-за прививки от COVID
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru