Одного человека спасли из-под завалов при взрыве в гостинице Геленджика

Сотрудникам экстренных служб удалось спасти одного человека из-под завалов при взрыве в гостинице в Геленджике, сообщило МЧС.

В гостинице в Геленджике прогремел взрыв

По данным Telegram-канала Baza, количество пострадавших при взрыве увеличилось до пяти человек. Их доставили в больницы с ожогами, переломами и травмами головы. По завалами еще могут находиться люди.

По одной из версий, взрыв произошел в магазине, который находился на первом этаже здания. Сотрудники зашли в помещение, включили свет, и затем раздался взрыв.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Филиппов
ТЕГИ:ПогибшиеВзрывКраснодарский Край
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