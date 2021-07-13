Одного человека спасли из-под завалов при взрыве в гостинице Геленджика

По данным Telegram-канала Baza, количество пострадавших при взрыве увеличилось до пяти человек. Их доставили в больницы с ожогами, переломами и травмами головы. По завалами еще могут находиться люди.

По одной из версий, взрыв произошел в магазине, который находился на первом этаже здания. Сотрудники зашли в помещение, включили свет, и затем раздался взрыв.

