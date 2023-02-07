СМИ: Число погибших при взрыве газа в Тульской области увеличилось до пяти

Тело пятого погибшего при обрушении подъезда жилого дома в городе Ефремове Тульской области извлечено из-под завалов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.

Уточняется, что инцидент произошёл на улице Химиков, причиной обрушения стал «хлопок газовоздушной смеси».

В Тульской области из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома

Разбор завалов продолжается, семь человек спасены В спасательной операции участвуют 80 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.

Ранее глава МЧС по Тульской области Алексей Павлов заявил, что в результате взрыва бытового газа в Ефремове пострадало восемь квартир.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Тульская ОбластьВзрыв ГазаПроисшествие
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