СМИ: Число погибших при взрыве газа в Тульской области увеличилось до пяти
Тело пятого погибшего при обрушении подъезда жилого дома в городе Ефремове Тульской области извлечено из-под завалов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
Уточняется, что инцидент произошёл на улице Химиков, причиной обрушения стал «хлопок газовоздушной смеси».
Разбор завалов продолжается, семь человек спасены В спасательной операции участвуют 80 сотрудников МЧС и 16 единиц техники.
Ранее глава МЧС по Тульской области Алексей Павлов заявил, что в результате взрыва бытового газа в Ефремове пострадало восемь квартир.
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