СМИ: Число погибших при стрельбе в ижевской школе возросло до 14
Число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 14. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным СМИ, один ребенок доставлен в больницу в состоянии клинической смерти. Также сообщается о девяти пострадавших.
В понедельник неизвестный открыл стрельбу в ижевской школе №88. По данным Следственного комитета, погибли девять человек: два охранника, два учителя и пятеро учеников. Правоохранители не уточняют число пострадавших.
Отмечается, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, злоумышленник покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru