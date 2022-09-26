СМИ: Число погибших при стрельбе в ижевской школе возросло до 14

Число погибших в результате стрельбы в школе в Ижевске возросло до 14. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

СК: Девять человек погибли при стрельбе в школе Ижевска

По данным СМИ, один ребенок доставлен в больницу в состоянии клинической смерти. Также сообщается о девяти пострадавших.

В понедельник неизвестный открыл стрельбу в ижевской школе №88. По данным Следственного комитета, погибли девять человек: два охранника, два учителя и пятеро учеников. Правоохранители не уточняют число пострадавших.

Отмечается, что нападавший был одет в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, злоумышленник покончил с собой. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеШколаСтрельбаИжевск
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