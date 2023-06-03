СМИ: 207 человек погибли при столкновении поездов в Индии
Число погибших при столкновении поездов в штате Одиша в Индии достигло 207. Об этом пишет Reuters.
Агентство, ссылаясь на чиновника, сообщает о «по меньшей мере» 207 жертвах ЧП.
По данным Agence France-Presse, в результате столкновения поездов пострадали 850 человек. При этом Indian Express пишет о 900 раненых.
Инцидент произошел в пятницу около 19:20 (16:50 мск) недалеко от индийского города Баласор. Известно, что 10-12 вагонов пассажирского поезда, который шел из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом. Вагоны упали на противоположный путь, спустя некоторое время в них врезался другой пассажирский поезд. С рельсов сошли еще три-четыре вагона с пассажирами. Спасательная операция после ЧП продолжается, пострадавших ищут более ста специалистов.
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