СМИ: 207 человек погибли при столкновении поездов в Индии

Число погибших при столкновении поездов в штате Одиша в Индии достигло 207. Об этом пишет Reuters.

СМИ: Число погибших при столкновении поездов в Индии возросло до 70

Агентство, ссылаясь на чиновника, сообщает о «по меньшей мере» 207 жертвах ЧП.

По данным Agence France-Presse, в результате столкновения поездов пострадали 850 человек. При этом Indian Express пишет о 900 раненых.

Инцидент произошел в пятницу около 19:20 (16:50 мск) недалеко от индийского города Баласор. Известно, что 10-12 вагонов пассажирского поезда, который шел из Калькутты в Ченнаи, сошли с рельсов после столкновения с грузовым составом. Вагоны упали на противоположный путь, спустя некоторое время в них врезался другой пассажирский поезд. С рельсов сошли еще три-четыре вагона с пассажирами. Спасательная операция после ЧП продолжается, пострадавших ищут более ста специалистов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеПоездаИндия

Горячие новости

Все новости

партнеры