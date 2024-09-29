СМИ: четыре ребенка пострадали в ДТП на Кубани

В аварии рейсового автобуса Краснодар - Ставрополь на Кубани пострадали 22 человека, пишет Telegram-канал Baza.

В Москве четыре человека пострадали в ДТП с двумя автобусами

По информации издания, пострадали 22 человека, из них четыре - дети. Погиб один - водитель автобуса.

Состояние четырех пострадавших врачи оценили как тяжелое.

По данным СМИ, автобус вез болельщиков гандбольной команды. Внутри находилось 49 человек.

Ранее в Арбажском районе Кировской области пьяный водитель легковушки влетел в толпу пешеходов, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:АвтобусДТПКраснодарский Край

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