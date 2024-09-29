СМИ: четыре ребенка пострадали в ДТП на Кубани
29 сентября 202421:32
В аварии рейсового автобуса Краснодар - Ставрополь на Кубани пострадали 22 человека, пишет Telegram-канал Baza.
По информации издания, пострадали 22 человека, из них четыре - дети. Погиб один - водитель автобуса.
Состояние четырех пострадавших врачи оценили как тяжелое.
По данным СМИ, автобус вез болельщиков гандбольной команды. Внутри находилось 49 человек.
Ранее в Арбажском районе Кировской области пьяный водитель легковушки влетел в толпу пешеходов, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru